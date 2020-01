Actualidade

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol (LPFP), Pedro Proença, disse hoje, depois de uma reunião no Ministério da Administração Interna (MAI), que o governo deve assumir responsabilidades sobre os recentes casos de violência no futebol.

"O que discutimos com o sr. ministro tem que ver com questões de segurança pública e é chegada a altura de o governo assumir responsabilidades na matéria. O futebol profissional tem seguido o seu percurso de autor regulatório, com capacidade de impor sanções aos seus próprios clubes, e o que viemos exigir é que esta franja de adeptos seja claramente vistoriada. Queremos que haja medidas exemplares de segurança relativamente a esta matéria", pediu Pedro Proença.

O presidente da LPFP frisou que esta é uma "luta" dos 34 clubes profissionais de futebol e que não permitirá que "um conjunto muito reduzido de adeptos manchem as competições profissionais".