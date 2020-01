Actualidade

O avançado esloveno Andraz Sporar estreia-se hoje nos convocados do Sporting, quatro dias depois de ter sido anunciado como reforço da equipa de futebol dos 'leões', e com Silas a ter vários jogadores de fora.

O técnico 'leonino' não poderá contar no jogo de hoje, na receção ao Marítimo, da 18.ª jornada da I Liga (21:00), com Acuña, Bolasie, Eduardo e Mathieu, todos a cumprirem castigo.

Acuña viu o quinto amarelo no campeonato na receção ao Benfica, na derrota por 2-0, e Mathieu, Bolasie e Eduardo, este último no banco, foram expulsos na meia-final da Taça da Liga, em que o Sporting perdeu com o Sporting de Braga (2-1).