O internacional português Danilo Pereira voltou hoje ao boletim clínico do FC Porto, com o médio a realizar "tratamento", dois dias depois de os 'dragões' perderem na final da Taça da Liga.

Danilo, que tem apresentado uma inflamação no joelho, tinha falhado as meias-finais com o Vitória de Guimarães, mas acabou por recuperar e jogar a final, em que saiu aos 75 minutos do jogo em que a sua equipa perdeu com o Sporting de Braga (1-0).

Hoje, os 'dragões' regressaram aos treinos no Olival, e fora continuam Pepe, Nakajima e Zé Luís, que também falharam a 'final four' em Braga e continuam em recuperação, com "tratamento e trabalho de ginásio".