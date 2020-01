Vírus

O presidente do Instituto de Saúde (Iasaúde) da Madeira anunciou hoje que a região se está a preparar para um eventual surto de coronavírus, embora considere que a probabilidade de isso acontecer "é muito reduzida".

"Está tudo bem orientado e vamos criar condições nos diferentes setores, mas continuo a achar que, neste momento, a probabilidade é muito reduzida" de ter um surto na região, disse Herberto Jesus.

O responsável do Iasaúde falava após uma "reunião preparatória no sentido de delinear percursos internos e externos dentro do sistema de saúde de forma a otimizar a resposta perante a eventualidade de um surto" no arquipélago, que manteve com responsáveis da Proteção Civil Regional e Serviço Regional de Saúde.