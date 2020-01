Actualidade

As obras de arte da Coleção BPN vão ser integradas na Coleção do Estado e serão apresentadas na terça-feira, numa cerimónia no Forte de Sacavém, em Loures, anunciou hoje o Governo.

De acordo com o Ministério da Cultura, num comunicado hoje divulgado, a "cerimónia de apresentação das obras de arte da Coleção BPN, que serão agora integradas na Coleção do Estado", marcada para terça-feira de manhã no Forte de Sacavém, contará com a intervenção do ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, e da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

Graça Fonseca, numa entrevista hoje ao jornal 'online' Observador, revelou que o Estado comprou a Coleção BPN por cinco milhões de euros e que esta "ficará e será colocada em Coimbra, onde se criará um novo polo de arte contemporânea portuguesa".