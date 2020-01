Actualidade

Três dos sete idosos que ficaram hoje feridos com gravidade num incêndio num lar em Rossio ao Sul do Tejo, Abrantes, foram transferidos para unidades hospitalares em Lisboa e Porto, disse fonte do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT).

"Dos sete feridos que deram entrada no hospital de Abrantes, seis são considerados graves, sendo três deles por queimaduras e outros três por inalação de monóxido de carbono", disse à Lusa a diretora do serviço de urgência do hospital de Abrantes, no distrito de Santarém.

Segundo Ana Rita Cardoso, três feridos graves tiveram de ser transferidos para os hospitais de São Francisco Xavier (Lisboa), São José (Lisboa) e São João (Porto), sendo estas as "situações que inspiram mais cuidados".