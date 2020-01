Actualidade

Um grupo de cerca de 40 agricultores da região do Mondego, em Coimbra, reclamou hoje a realização da obra de emparcelamento agrícola em 173 hectares dos campos de São Facundo e Vale de Ançã, esperada há três décadas.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra (ADACO), afirma que "há mais de 30 anos" que os agricultores das freguesias de São João do Campo, Ançã e Antuzede "travam uma justíssima luta pela conclusão da obra hidroagrícola com vista à implementação do emparcelamento agrícola".

Citado na nota, Isménio Oliveira, coordenador da ADACO, refere que a área de 173 hectares a emparcelar pelo ministério da Agricultura, designada de bloco 17-A, "tem tido adiamentos consecutivos por parte dos sucessivos Governos, que muito têm prejudicado a qualidade e aumento de produção das suas culturas agrícolas".