Luanda Leaks

O administrador não executivo da NOS Ângelo Paupério foi hoje eleito presidente do Conselho de Administração da operadora de telecomunicações, substituindo Jorge Brito Pereira, que renunciou ao cargo na quinta-feira.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS informa que, "em reunião do Conselho de Administração ocorrida hoje, foi eleito presidente do Conselho de Administração ['chairman'] da sociedade o senhor Eng.º Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério".

Na quinta-feira, os três administradores não executivos da NOS ligados à empresária Isabel dos Santos, entre os quais o presidente do Conselho de Administração, Jorge Brito Pereira, apresentaram renúncia aos cargos, divulgou a operadora de telecomunicações.