Vírus

O número de casos em Macau de pessoas infetadas com o coronavírus subiu para sete, anunciaram hoje as autoridades locais, dando conta de que esta pessoa, uma mulher de 67 anos, é residente em Wuhan.

"O sétimo novo caso importado da infeção pelo coronavírus em Macau é do sexo feminino, com 67 anos de idade, aposentada e residente em Wuhan", lê-se numa nota divulgada hoje pelas autoridades locais.

Na nota, explica-se que esta paciente "entrou em Macau através do Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, no dia 23 de janeiro, via comboio de alta velocidade de Wuhan para Guangzhou, a 22 de janeiro, e Ferrovia Urbana de Guangzhou para Zhuhai, a 23 de janeiro".