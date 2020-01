CDS

A líder parlamentar do CDS-PP, Cecília Meireles, escusou-se hoje a responder se está disponível para se manter à frente da bancada democrata-cristã, remetendo a discussão desse tema para depois do debate orçamental.

Em conferência de imprensa para apresentar as propostas do CDS-PP de alteração ao Orçamento do Estado para 2020, e questionada se estas já tinham o aval do novo presidente do partido, eleito no domingo, Cecília Meireles afirmou que teve hoje "uma tarde de trabalho muito produtiva" com Francisco Rodrigues dos Santos.

"Quis esperar por este dia para que o novo presidente pudesse ver as propostas, foi uma conversa que correu da melhor forma", afirmou, dizendo que houve "uma concordância" entre ambos do ponto de vista político sobre as cerca de 40 propostas que o CDS irá apresentar.