Actualidade

O defesa Alex Pinto regressou hoje aos convocados do Gil Vicente para a deslocação ao terreno do FC Porto, na terça-feira, da 18.ª jornada da I Liga de futebol, ao contrário do lesionado Claude Gonçalves.

Titular em três das quatro rondas iniciais, o lateral cedido pelo Benfica perdeu espaço nas opções do treinador Vítor Oliveira, mas voltou a ser chamado para um desafio do campeonato quase três meses depois.

Em sentido inverso, o médio luso-francês Claude Gonçalves juntou-se ao defesa brasileiro Ygor Nogueira, ao médio sérvio Bogdan Mladenovic e ao avançado Rúben Ribeiro no lote de jogadores entregues aos cuidados do departamento clínico dos minhotos.