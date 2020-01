OE2020

O CDS-PP anunciou hoje a apresentação de cerca de 40 propostas de alteração ao orçamento, entre as quais a redução do IRS nos três escalões mais baixos e a admissão de 2.500 novos profissionais nas forças de segurança.

"As nossas propostas são cirúrgicas, são seletivas, são responsáveis, mas marcam um caminho alternativo, diferente do do PS, de aposta na iniciativa privada e na liberdade de escolha das famílias", afirmou a líder parlamentar Cecília Meireles, em conferência de imprensa.

Em matéria de impostos, o CDS-PP apresentará "tal como se comprometeu na campanha eleitoral" uma redução do IRS "em meio ponto nos três primeiros escalões de IRS", que Cecília Meireles estimou significar uma perda de receita entre 100 a 120 milhões de euros.