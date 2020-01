Actualidade

Quarenta atores amadores compõem o elenco da peça de "Gil Santareno Eannes" que se estreia, no dia 31, a bordo do navio Gil Eannes, em Viana do Castelo, para "celebrar" a ligação do médico e dramaturgo português àquela embarcação.

"O ponto de partida deste espetáculo comunitário foi a ligação de Bernardo Santareno ao navio-hospital. É um património único, uma pérola que não existe em mais lado nenhum do país. Bernardo Santareno foi médico em três navios de apoio à frota bacalhoeira portuguesa e só existe o Gil Eannes, fantasticamente recuperado", afirmou hoje à agência Lusa o diretor artístico do Teatro do Noroeste - CDV, Ricardo Simões.

Bernardo Santareno foi um dos médicos das longas campanhas, realizadas no final dos anos de 1950, integrado na equipa do navio hospital Gil Eannes - mas viajando também em arrastões como Senhora do Mar e David Melgueiro --, onde testemunhou as precárias condições de higiene, de salubridade e as jornadas de trabalho, muitas vezes ininterruptas, de dezenas de horas, a que os pescadores, parcamente pagos, eram sujeitos.