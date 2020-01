Actualidade

O ministro da Administração Interna anunciou hoje em Viseu que a cidade terá um dos cinco centros regionais da proteção civil do país que, no seu entender, deverão entrar em funcionamento no segundo trimestre do ano.

"Viseu, pelas características de localização, pelas ligações que tem no âmbito da região centro, pela proximidade a áreas em que se manifestam riscos significativos pela estrutura que já hoje temos de localização de um polo significativo de resposta aérea é o local adequado para a localização desse comando regional da região centro", justificou Eduardo Cabrita.

Viseu é o terceiro comando regional a ser anunciado, depois de o Governo ter dado a conhecer o de Almeirim para o comando de Lisboa e Vale do Tejo e, em Loulé, para a coordenação do Algarve, ficando a faltar conhecer ainda o local de dois centros operacionais.