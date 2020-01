Actualidade

A empresa Metro do Porto já contabilizou pelo menos cinco acidentes desde o início de 2020, à média de um por semana, havendo registos nos dias 02, 14, 22 e hoje, nenhum com feridos graves.

O acidente de hoje na estação do Estádio do Mar, em Matosinhos, foi, na contabilidade da Lusa, o quinto verificado e o segundo por atropelamento, depois de a 22 de janeiro, em Francos, também naquele concelho, uma composição ter atingido uma pessoa que ficou com ferimentos leves.

O ano começou com um descarrilamento de uma composição na estação de Campanhã, a 02 de janeiro, que obrigou a que a circulação nas duas vias só fosse retomada às 06:00 do dia seguinte.