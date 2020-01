Actualidade

O Rio Ave subiu hoje ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Vitória de Guimarães, por 2-1, em jogo da 18.ª jornada.

Os brasileiros Diego Lopes (38 minutos) e Matheus Reis (40) marcaram os golos do Rio Ave em Guimarães, com a equipa da casa a reduzir por João Pedro (75).

O Rio Ave, que somou o terceiro triunfo consecutivo no campeonato, subiu ao quinto posto, com 28 pontos, mais um do que Sporting de Braga (sexto) e três do que o Vitória de Guimarães (sétimo).