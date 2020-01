Vírus

O Japão vai enviar hoje um avião para retirar os nacionais retidos na cidade chinesa de Wuhan e as Filipinas suspenderam a emissão de vistos no destino para viajantes da China para conter o surto do vírus.

O avião terá como objetivo permitir a retirada de cerca de 200 de 200 japoneses que se encontram na cidade que é o epicentro do novo coronavírus (2019-nCoV), anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão.

"O lado chinês informou-nos que agora está pronto para aceitar um voo fretado. O primeiro voo para o aeroporto de Wuhan partirá esta noite e também levaremos suprimentos de ajuda", disse Toshimitsu Motegi aos jornalistas.