Actualidade

O músico e compositor português Rão Kyao apresenta em fevereiro, em Goa e Nova Deli, na Índia, o recital "Um português homenageia Gandhi", com temas "evocativos de alguns ensinamentos e episódios mais importantes da vida" do ativista Mahatma Gandhi.

De acordo com o agenciamento de Rão Kyao, num comunicado enviado à agência Lusa, o músico e compositor apresentará o recital "Um português homenageia Gandhi", em quinteto, em Goa, no dia 09 de fevereiro, no Festival do Monte, a convite da Fundação Oriente.

Dois dias depois, 11 de Fevereiro, Rão Kyao "apresenta-se no India Habitat Centre, em Nova Deli, por ocasião da visita de estado do Presidente de Portugal [Marcelo Rebelo de Sousa] à Índia".