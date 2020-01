Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, recebe os partidos portugueses com representação no Parlamento Europeu, na quinta-feira, dois dias antes da cimeira dos países da coesão dentro da União Europeia, que se realiza em Beja.

No Parlamento Europeu, estão representados o PS, o PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS-PP e o PAN.

Fonte do executivo português adiantou que a cimeira dos países "Amigos da Coesão", no sábado, em Beja, tem já presenças confirmadas de 13 chefes de Governo e de Estado, além dos comissários europeus do Orçamento, Johannes Hahn, e coesão e reforma, Elisa Ferreira.