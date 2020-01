Actualidade

Um ataque armado a um mercado no Burkina Faso matou mais de 30 pessoas no fim de semana, anunciaram hoje as autoridades locais, alertando que o número de vítimas mortais pode chegar a 50.

De acordo com a agência de notícias AP, o atraso na divulgação do ataque deve-se ao facto de os extremistas islâmicos a quem é atribuído o ataque terem desativado a rede telefónica local antes do massacre, que ocorreu perto da fronteira com o Mali.

Este foi o segundo ataque numa semana nesta região do nordeste do Burkina Faso, mostrando que os ataques estão a aumentar fortemente: em 2016 o número de mortes cifrou-se nos 80, mas no ano passado o número subiu para mais de 1.800, lembra a AP.