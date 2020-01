Actualidade

A Câmara Municipal da Guarda inaugura na quarta-feira duas "Salas de Aula do Futuro" para apoio aos alunos de duas escolas do 1.º ciclo do ensino básico (CEB) da cidade, foi hoje anunciado.

Segundo o presidente do Município da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, as salas vão servir mais de duas centenas de alunos do 1.º CEB da Escola EB Augusto Gil (Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque) e do Centro Escolar da Sequeira (Agrupamento de Escolas da Sé).

As duas salas representam "novas formas de aprender e novas formas de ensinar", e são consideradas essenciais "para o desenvolvimento escolar" dos alunos abrangidos.