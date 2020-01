Actualidade

O basquetebolista LeBron James deixou na segunda-feira uma mensagem emocionada para o "irmão" Kobe Bryant, antiga estrela da Liga norte-americana de Basquetebol (NBA), que morreu no domingo num acidente de helicóptero.

"Ouvi literalmente a tua voz no domingo da manhã, antes de deixar Filadélfia e regressar a LA [Los Angeles]. Nunca pensei, em um milhão de anos, que seria a última conversa que teríamos (...). Meu irmão, estou de coração partido e devastado", escreveu o extremo dos Lakers na sua conta no Instagram.

LeBron James, conhecido por King James, ultrapassou Kobe Bryant no terceiro lugar dos melhores marcadores de sempre, e a antiga estrela, que se retirou em 2016, tinha enviado no domingo, no dia em que morreu, uma mensagem de apoio ao amigo.