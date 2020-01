Actualidade

O pianista Pedro Borges, o quarteto Maat Saxophone e a cantora Rute Rita são os finalistas do Prémio Novos Talentos, anunciou hoje a Casa da Música, que promove a iniciativa em conjunto com a seguradora Ageas.

A escolha dos três finalistas foi feita pelo público, em concertos que tiveram lugar no ano passado, estando a final marcada para 02 de maio, na Sala Suggia da Casa da Música, no Porto.

Segundo o resumo biográfico disponibilizado pela Casa da Música, Pedro Borges começou os estudos com 6 anos e concluiu a sua formação no Conservatório de Gaia com 20 valores, tendo estudado com Miguel Borges Coelho, na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, entre 2012 e 2016. Desde então, estuda piano e música de câmara em Basileia.