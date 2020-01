OE2020

A Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários afirmou hoje que a intenção do PS de limitar a concessão dos 'vistos gold' "vai ditar o fim do programa", propondo aumentar o valor exigido para investimento em Lisboa e no Porto.

"O regime 'Golden Visa' é demasiado importante para a nossa economia para ser vítima de tentativas vãs e do 'jogo político', na medida em que é um grande gerador de riqueza e de postos de trabalho", reagiu hoje a associação, depois de na segunda-feira o PS ter entregado uma proposta de alteração ao Orçamento para 2020 (OE2020).

"Entendemos no Grupo Parlamentar do PS que se deve dar uma resposta à especulação imobiliária. E, por isso, apresentamos uma proposta de alteração aos 'vistos gold', incentivando o investimento em zonas do interior e regiões autónomas", justificou a líder da bancada socialista, Ana Catarina Mendes.