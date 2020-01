Vírus

O líder de Hong Kong anunciou hoje que todas as ligações ferroviárias com a China continental vão ser cortadas a partir de sexta-feira, devido ao aumento dos receios de propagação de um novo vírus.

Carrie Lam, chefe do executivo local, usava uma máscara cirúrgica verde, afirmou que tanto a estação ferroviária de alta velocidade como a regular vão passar a estar fechadas.

Embora as fronteiras não sejam totalmente fechadas, Carrie Lam adiantou que também o número de voos com partida do continente será reduzido.