Guiné-Bissau/Eleições

O porta-voz do Partido da Renovação Social (PRS) da Guiné-Bissau, Victor Pereira, acusou hoje o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de alegadas "manobras dilatórias e tergiversações" na sua apreciação ao contencioso das eleições presidenciais interposto por Domingos Simões Pereira.

Em conferência de imprensa, Victor Pereira defendeu que para o PRS a forma como o Supremo, nas suas competências de Tribunal Constitucional, tem estado a lidar com o recurso interposto por Simões Pereira, candidato dado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) como derrotado nas presidenciais de 29 de dezembro, demonstra que aquele órgão "pactua com um rol de tergiversações".

O político citou o caso do que disse ser "despacho desestabilizador" de um juiz conselheiro do Supremo Tribunal para afirmar que "segundo os entendidos" aquele expediente nunca poderia substituir um acórdão com o qual o tribunal já tinha tomado uma posição sobre a mesma matéria do contencioso eleitoral.