Vírus

O Governo de Macau anunciou hoje o prolongamento por dois dias "dos feriados do ano novo chinês" para a função pública para diminuir o risco de contágio do novo coronavírus chinês.

"A suspensão de trabalho para os funcionários públicos nos dias 30 e 31 de janeiro pretende evitar a aglomeração de pessoas e diminuir a possibilidade de contágio", afirmou a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, em conferência de imprensa.

No dia seguinte a ter sido registado no território o sétimo caso importado de infeção com o novo coronavírus (2019-nCoV), Ao Ieong U indicou que as creches públicas "vão suspender o serviço a partir de amanhã [quarta-feira]", remetendo o anúncio da reabertura para data posterior.