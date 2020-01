Vírus

O secretário de Estado para a Área Hospitalar angolano, Leonardo Inocêncio, assegurou hoje que "nenhum bolseiro angolano" na China foi contaminado pelo novo coronavírus, referindo que as autoridades "estão preocupadas" e "acompanham diariamente" a evolução da situação.

"[O coronavírus] é uma preocupação grande por parte do Governo em proteger os cidadãos que estão dentro, como os nossos bolseiros a nível da China. Neste momento não existe nenhum caso entre os nossos estudantes na China e que também é uma preocupação do embaixador da China em Angola que hoje terá uma reunião com a ministra da Saúde", afirmou hoje, em conferência de imprensa, quando questionado pela Lusa.

Segundo o governante, que fazia alusão às preocupações de bolseiros angolanos na China publicadas pelas redes sociais, "diariamente a embaixada de Angola na China emite um boletim sobre o estado de saúde dos estudantes angolanos" e que "nenhum foi contaminado".