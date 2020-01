Actualidade

O treinador português Jorge Jesus vai continuar a contar com o futebolista internacional brasileiro Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, com o Flamengo a confirmar o avançado até 2024.

Gabigol, de 23 anos, estava emprestado ao Flamengo pelo Inter de Milão e foi um dos principais jogadores na conquista do campeonato, em que foi o melhor marcador, com 25 golos, e da Taça dos Libertadores.

O Flamengo de Jorge Jesus conquistou a mais importante prova de clubes da América do Sul, ao vencer na final o River Plate, por 2-1, com Gabigol a marcar aos 89 e 90+2 minutos, operando a reviravolta no marcador.