OE2020

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) considera que a intenção do PS de limitar a concessão dos 'vistos gold' nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto é "contraproducente".

Em comunicado, as imobiliárias consideram que "alterar as regras a meio do jogo mexe com a perceção da credibilidade do setor junto de potenciais investidores".

Na segunda-feira, a líder da bancada socialista, Ana Catarina Mendes, apontou a proposta de alteração aos 'vistos gold' como "uma resposta à especulação imobiliária" em Lisboa e no Porto e incentivo ao investimento em zonas do interior e regiões autónomas.