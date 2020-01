Actualidade

O prédio e o património móvel da Casa-Museu onde viveu o poeta e pedagogo algarvio João de Deus, em Lisboa, foi classificado como monumento de interesse público pelo Governo, segundo uma portaria publicada hoje em Diário da República (DR).

Na portaria 97/2020, assinada pela secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Carvalho Ferreira, o Governo justificou a classificação com o "interesse do bem como testemunho notável de vivências e factos históricos e à sua importância do ponto de vista da investigação histórica ou científica".

A Casa-Museu João de Deus, situa-se no 1.º andar de um prédio construído na transição do século XIX para o século XX, na freguesia da Estrela, em Lisboa, onde viveu e veio a falecer o jornalista, poeta e pedagogo João de Deus.