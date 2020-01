Actualidade

Os quadros da pintora Vieira da Silva da Coleção BPN, atualmente em depósito na Fundação Arpad Szenes, irão manter-se naquela instituição, em Lisboa, apesar de o acervo do antigo banco, agora integrado na Coleção do Estado, ir para Coimbra.

"Temos um acordo com a fundação de que os quadros que estão na fundação ficarão na fundação. O próprio Estado já no passado estabeleceu relação com a Fundação [Arpad Szenes-]Vieira da Silva, portanto estes também ficarão naturalmente lá", esclareceu hoje a ministra da Cultura, no Forte de Sacavém, em Loures, à margem da cerimónia de assinatura do protocolo de cedência, celebrado entre a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) e a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), que determina que a Coleção BPN ficará afeta ao Ministério da Cultura.

A Coleção BPN, composta por 196 obras de arte e avaliada em cerca de cinco milhões de euros, foi integrada na Coleção do Estado através de uma "dação em cumprimento". Segundo a ministra da Cultura, Graça Fonseca, "os cinco milhões de euros em que foi avaliada a coleção diminuem o valor da dívida entre a Parups e a Parvalorem [empresas que gerem o acervo e que foram criadas em 2010 para gerir os ativos e recuperar os créditos do ex-BPN] e o Estado".