Luanda Leaks

O presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), Andrea Enria, afirmou hoje que não está "muito contente" com a "confusão" legislativa na supervisão bancária europeia, quando questionado sobre a posição de Isabel dos Santos em Portugal.

"Não estou muito contente, para ser honesto. Não estou muito contente, não sobre a nossa prestação ou a do Banco de Portugal. Não estou muito contente sobre a relativa - e não há melhor termo que me ocorra - confusão no enquadramento legislativo", disse Andrea Enria numa conferência de imprensa realizada em Frankfurt, na Alemanha, cidade sede do BCE.

Respondendo a uma pergunta sobre as relações que Isabel dos Santos ainda mantém com os bancos portugueses diretamente supervisionados pelo Mecanismo Único de Supervisão (o EuroBic não é), a que preside, e se não tencionava obrigar os bancos a cortá-las, Andrea Enria frisou que não podia fazer comentários específicos sobre casos em concreto.