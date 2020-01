Actualidade

S. Martinho de Anta, Vila Real, 28 jan 2020 - Agustina Bessa-Luís numa carta a Miguel Torga, agora publicada num volume de correspondência hoje apresentado na terra natal do escrito, afirma que "se fez uma lenda em volta da sensibilidade e do caráter" do autor de "Os Bichos".

O livro "Cartas para Miguel Torga", com prefácio e organização de Carlos Mendes Sousa, é apresentado hoje, pelas 18:00 no Espaço Miguel Torga, em S. Martinho de Anta, em Sabrosa, distrito de Vila Real, e reúne parte da correspondência do escritor, que "cuidou sempre das cartas que escreveu ao longo da vida", como afirma Mendes Sousa, no texto de abertura da obra.

As cartas agora publicadas, datadas entre 1930 e 1994, são dirigidas a Miguel Torga (1907-1995) e os remetentes são de várias personalidades, da literatura à diplomacia, como Teixeira Pascoaes, Natália Correia, Óscar Lopes, Gonzalo Torrente Ballester, Ribeiro Couto ou Jack Lang, antigo ministro francês da Cultura.