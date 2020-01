Actualidade

O presidente da Iberdrola, Ignacio Galán, anunciou hoje o investimento de 200 milhões de euros em "novos projetos eólicos" na região do Alto Tâmega, que permitirão fornecer energia limpa aos 800 mil clientes em Portugal.

"Estamos a promover outros novos projetos eólicos nesta mesma área [Alto Tâmega] que significarão um investimento de 200 milhões de euros", destacou o responsável pela empresa espanhola.

Ignacio Galán falava em Ribeira de Pena, após a visita à barragem de Daivões e sub-estação de Gouvães, no distrito de Vila Real, inseridas no Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET) um dos maiores projetos hidroelétricos na Europa, nos últimos 25 anos, contemplando investimento de 1.500 milhões de euros e da responsabilidade da Iberdrola.