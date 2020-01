Actualidade

Seis bancos europeus sob supervisão do Banco Central Europeu (BCE) ficaram com os níveis abaixo do requerido em termos de capital CET1 ('common equity tier 1'), foi hoje divulgado, num relatório que detetou falhas tranversais na banca europeia.

De acordo com o Conselho de Supervisão do BCE, "seis das 109 instituições de crédito analisadas no ciclo de 2019 do SREP [processo de análise e avaliação para fins de supervisão] apresentavam níveis de CET1 inferiores às orientações do Pilar 2".

"Relativamente às instituições que não adotaram medidas satisfatórias no último trimestre de 2019, foi-lhes solicitada a tomada de medidas corretivas dentro de um prazo específico", pode ainda ler-se num comunicado do Conselho.