O Tottenham de José Mourinho confirmou hoje a transferência do futebolista Christian Eriksen para o Inter, bem como a aquisição, a título definitivo, de Giovani Lo Celso, que estava emprestado pelo Bétis.

"O clube confirma a partida de Christian Eriksen depois do acordo com o Inter de Milão pela transferência do internacional dinamarquês", referem os 'spurs', desejando ao seu ex-pupilo "o melhor para o futuro" em Itália.

O médio de 27 anos, que chegou dos holandeses do Ajax em 2013, realizou 305 jogos pelo Tottenham, marcando 69 golos.