Actualidade

As estâncias termais do Vimeiro (Torres Vedras), Bicanho (Soure) e Piedade (Alcobaça) aderiram à rede Termas Centro, projeto cofinanciado pelos programas operacionais Centro 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia, foi hoje anunciado.

"Com a adesão destas três termas, a rede Termas Centro passa a abranger a quase totalidade da realidade termal na região Centro, que agrega metade das estâncias termais de Portugal e representa mais de 65% do volume de negócios do setor", refere Adriano Barreto Ramos, coordenador da rede, num comunicado enviado à agência Lusa.

O número de estâncias representadas pela rede no Centro sobe para 20, com a adesão da Piedade, Vimeiro e Bicanho. O número de municípios também aumenta. De fora permanecem as termas de Monte Real (Leiria), mas o representante da rede acredita que irão aderir quando reabrirem.