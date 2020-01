OE2020

O secretário-geral do PCP defendeu hoje que "não é coerente" rejeitar propostas "só por causa da origem", referindo-se à possibilidade de o PSD estar disponível para "conversar" com a esquerda parlamentar para baixar o IVA da eletricidade.

"No orçamento anterior estivemos sozinhos e a nossa proposta não prevaleceu devido às votações de outras bancadas. Se houve bancadas que alteraram a sua posição e nos procuram acompanhar, não é uma coligação negativa, é um passo adiante que nós valorizaríamos muito", afirmou Jerónimo de Sousa.

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita a investimentos em curso na autarquia governada pela CDU de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, Jerónimo de Sousa afastou a ideia de existência "de jogos e de exercícios aritméticos no posicionamento das diversas bancadas".