Actualidade

Os clientes com contas à ordem recebem este mês um documento com a informação de todas as comissões cobradas em 2019 associadas a essa conta, avisando o Banco de Portugal que caso tenham dúvidas devem contactar o seu banco.

Este extrato de comissões é um documento enviado pelos bancos em janeiro, que contém todas as comissões cobradas no ano anterior pelos serviços associados à conta.

"Esteja atento e, em caso de dúvida, contacte a sua instituição", refere a informação hoje divulgada pelo Banco de Portugal.