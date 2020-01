Luanda Leaks

A Plataforma de Proteção de Denunciantes na África (PPLAAF) confirmou que recebeu do 'hacker' português Rui Pinto os dados relacionados com as recentes revelações sobre a fortuna da empresária angolana Isabel dos Santos.

"Muitos meios de comunicação social de todo o mundo publicaram nos últimos dias informações importantes sobre a fortuna da família do ex-Presidente de Angolano José Eduardo dos Santos. A fonte do 'Luanda Leaks' é o denunciante Rui Pinto", refere a PPLAAF numa nota divulgada na sua página na Internet na segunda-feira.

A PPLAAF refere também que os dados que constam no 'Luanda Leaks' foram confiados à plataforma "pelo denunciante Rui Pinto, que queria expor atividades ilegais ou contrárias ao interesse público".