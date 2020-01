Actualidade

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) apresentou hoje, na Torre, na Serra da Estrela, o dispositivo que integra o Plano de Operações Nacional da Serra da Estrela (PONSE), que visa dar segurança aos visitantes.

O dispositivo conjunto de proteção e socorro na Serra da Estrela, que será desmobilizado após a Páscoa, foi apresentado numa cerimónia realizada no Auditório do Centro de Interpretação da Serra da Estrela, com a presença do presidente da ANEPC, Mourato Nunes, do Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, Duarte da Costa, dos Comandantes Distritais da Guarda, António Fonseca, e de Castelo Branco, Francisco Peraboa, entre outros representantes das diversas entidades que integram o sistema nacional de proteção civil.

Segundo o presidente da ANEPC, o dispositivo "é uma garantia" de que os visitantes "estão mais seguros" nas visitas ao maciço central da Serra da Estrela.