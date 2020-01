Actualidade

Pelo menos 50 pessoas morreram no estado brasileiro de Minas Gerais por causa das fortes chuvadas desde a passada quinta-feira, que afetou milhares de pessoas e deixou mais de quatro mil desalojados.

O último boletim da Defesa Civil indicou que duas pessoas ainda são consideradas desaparecidas e continuam a ser procuradas.

As fortes chuvas que têm caído na região sudoeste do Brasil, especialmente em Minas Gerais, causaram inúmeros danos. Pelo menos 28.043 pessoas tiveram de deixar temporariamente as suas casas devido às inundações neste que é o segundo estado mais populoso do Brasil.