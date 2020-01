Actualidade

Entidades do Norte de Portugal e da Galiza uniram-se para, através da instalação e aperfeiçoamento de radares de observação, melhorarem a "capacidade das previsões atmosféricas" e com isso contribuírem para uma maior segurança dos portos e da população.

"Este projeto pode melhorar e muito a capacidade operacional dos portos", disse, em declarações à Lusa, José Carlos Matos, responsável pela área da energia eólica do Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), no Porto.

A parceria entre o INEGI e as várias entidades galegas surgiu há "quase 10 anos" no âmbito dos RAIA, projetos de observação oceânica de "média dimensão" que integram o Programa de Cooperação INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) e que culminaram, agora, num projeto de maior enfoque: o "RADAR ON RAIA".