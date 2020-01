Actualidade

O Museu da Presidência da República, no Palácio de Belém, em Lisboa, assinala o 85.º aniversário com a inauguração, em fevereiro, de uma exposição de obras da pintora Paula Rego, foi hoje anunciado.

De acordo com o Museu da Presidência da República, num comunicado hoje divulgado, a mostra "Da Encomenda à Criação. Paula Rego no Palácio de Belém", que será inaugurada a 03 de fevereiro, reúne obras criadas pela artista para o Palácio de Belém, a pedido do antigo Presidente da República Jorge Sampaio.

"'O Ciclo da Vida da Virgem Maria', na capela, e o retrato oficial do Presidente Jorge Sampaio são o ponto de partida para uma mostra onde, pela primeira vez, vão ser expostos os três retratos que Paula Rego pintou de Jorge Sampaio", lê-se no comunicado hoje divulgado.