Actualidade

Uma oficial de justiça foi hoje agredida no Tribunal de Matosinhos, no distrito do Porto, tendo o agressor ficado detido, indicou à Lusa fonte do Sindicato Funcionários Judiciais.

A fonte indicou que a oficial de justiça foi agredida na face esta tarde.

Já contactada PSP do Porto, fonte do Comando Metropolitano indicou que esta força policial está a "investigar" uma "situação ocorrida no Tribunal de Matosinhos" onde, "depois de uma audiência ter sido adiada, os intervenientes no caso se envolveram".