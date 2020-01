Actualidade

A fadista Sara Correia, a preparar um novo álbum a sair ainda este semestre, realiza uma digressão em fevereiro por oito palcos internacionais, abrindo o percurso na Índia e encerrando em Santiago do Chile, foi hoje divulgado.

A criadora de "Sou a Casa" atua no dia 08 de fevereiro, em Udaipur, no Estado indiano do Rajastão, no oeste do país, no World Music Festival, seguindo para a Europa com seis atuações na Bélgica e nos Países Baixos, divulgou a discográfica Universal Music.

Em declarações à agência Lusa, Sara Correia afirmou que vai apresentar nesta digressão o álbum que aponta como "de estreia", "Sara Correia", saído em setembro de 2018.