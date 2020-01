Actualidade

A nova série "Lincoln Rhyme: Caça ao Colecionador de Ossos", que se estreia hoje, em Portugal, reconhece a "honra" ao filme de 1999, mas traz muitas novidades, disseram três atores à Lusa, num encontro com a imprensa, em Nova Iorque.

Russell Hornsby, Arielle Kebbel e Ramses Jimenez foram unânimes em dizer que tentaram "honrar" o trabalho já feito e dar novas versões às personagens da história do detetive Lincoln Rhyme, escrita em livro pelo autor Jeffrey Deaver e concebida em filme em 1999, com Denzel Washington e Angelina Jolie nos papéis principais, com realização de Phillip Noyce.

A série estreia-se hoje em Portugal, às 23:00, no canal AXN.