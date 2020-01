Actualidade

O homem que agrediu hoje uma oficial de justiça no Tribunal de Matosinhos vai ser presente na quarta-feira a um juiz de Instrução Criminal, disse à Lusa o coordenador Regional do Porto do Sindicato dos Funcionários Judiciais.

Manuel Sousa adiantou que o agressor, de nacionalidade estrangeira, vai ser presente ao juiz logo pela manhã, em Matosinhos, no distrito do Porto, ficando esta noite detido numa esquadra da PSP.

O suspeito estava no tribunal para ser julgado por crimes de maus-tratos a animais, mas o julgamento acabou adiado.