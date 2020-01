Actualidade

O concurso para as obras da face C, no valor de 60 milhões de euros, do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) será lançado no segundo semestre deste ano, indicou hoje o Ministério da Saúde.

"Este investimento, cujo lançamento do concurso se prevê no segundo semestre de 2020 e que possa estar terminado no final de 2022, está na fase de elaboração de projeto", refere uma resposta escrita enviada pela tutela à agência Lusa.

Contactado o Ministério da Saúde, este precisou que a obra "deverá ter início em 2022".